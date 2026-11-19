KPSS ortaöğretim tercihleri belli oldu mu? Lise mezunları için kadrolar ne zaman açıklanacak? KPSS-2026/2 tercih kılavuzu ve atama takvimi

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla P94 puanını öğrenen lise mezunları için sırada kadro seçimi var. KPSS ortaöğretim tercihleri için takvim belli olsa da hangi kamu kurumunun hangi unvanda kaç kişi alacağı ve adaylarda hangi şartları arayacağı, ÖSYM’nin yayımlayacağı KPSS-2026/2 tercih kılavuzuyla netleşecek. Peki, tercihler ne zaman başlayacak, adaylar kendilerine uygun kadroları kılavuzun hangi bölümünde bulacak ve aynı puanla aynı kadroyu tercih eden iki adaydan hangisine öncelik verilecek?