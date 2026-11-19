TOKİ Şanlıurfa 500 Bin Sosyal Konut Projesi Karaköprü, Eyyübiye, Haliliye konut belirleme kurası sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ tarafından 500.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Şanlıurfa Merkez (Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü) 9000/500000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Şanlıurfa Karaköprü, Eyyübiye, Haliliye 500 bin sosyal konut projesi hak sahipleri konut belirleme kurası çekilişi sonuçları isim listesi.
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