UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle verilen kasım ayı milli arası için geri sayım sürerken, futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig 12. hafta fikstürü netleşti. FIFA takvimi doğrultusunda 17 Kasım Salı günü sona ermesinin aranın ardından, 2026-2027 Trendyol Süper Lig heyecanı 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak kritik karşılaşmalarla kaldığı yerden devam edecek.
2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna verilen kasım ayı milli arası, 17 Kasım Salı günü sona eriyor. A Millî Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının ardından lig heyecanı, 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak 12. hafta maçlarıyla yeniden başlayacak.
Milli ara takvimi ve A Millî Takım'ın maçları
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) maç takvimi kapsamında liglere verilen 9 günlük ara, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı. Trendyol Süper Lig'de 11. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla başlayan bu süreç, 17 Kasım 2026 Salı günü resmen sona erecek.
Bu dönemde UEFA Uluslar Ligi kapsamında sahaya çıkan A Millî Futbol Takımı, gruptaki ilk maçını Belçika karşısında oynadı. Ay-yıldızlı ekip, milli ara takvimindeki ikinci ve son mücadelesinde ise Fransa ile karşı karşıya gelecek. Milli müsabakaların tamamlanmasının ardından futbolcular kulüplerine dönecek.
Trendyol Süper Lig 12. hafta fikstürü
Milli aranın bitişiyle birlikte 2026-2027 Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'daki Gençlerbirliği – Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak.
Üç güne yayılan haftada oynanacak toplam 9 müsabakanın programı şu şekildedir:
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