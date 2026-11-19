Dizel araç sahipleri dikkat: Bu gece yarısından itibaren bir depo mazot 329 TL ucuzluyor

Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt tabelaları bir kez daha değişiyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6 lira 58 kuruşluk indirim bekleniyor. Yapılacak indirimle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin fiyatları 90 TL bandının altına inerken, 50 litrelik standart bir depoda 329 TL tasarruf sağlanacak. Peki, indirim sonrası mazotun litresi kaç TL olacak, benzin ve LPG fiyatlarına indirim gelecek mi? İşte 19-20 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları ve yeni tarife detayları…