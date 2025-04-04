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Isparta OGM işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklandı

Isparta OGM işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklandı

17:364/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Isparta OGM geçici işçi alımı kura sonuçları</p>
Isparta OGM geçici işçi alımı kura sonuçları

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alımı için süreç devam ediyor. Personel alımı için başvuruda bulunanla kura isim listesi OGM il müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Isparta OGM işçi alımı kura çekiliş sonuçları da açıklandı. İşte Isparta OGM ağır taşıt şoförü (Arazöz), dozer, greyder, ekskavatör iş makinası ve traktör operatörleri noter kurası sonuçları isim listesi.

OGM kura çekilişi bayram öncesinde il müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. Kurayı canlı olarak takip edemeyenler sonuç listesini merak ediyor. OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları il müdürlükleri tarafından tek tek açıklanıyor. 4 Nisan 2025 itibariyle, 14 ilde OGM kura sonuçları isim listesi açıklandı. İşte OGM Isparta işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Geçici İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları ve Belge Teslim Süresi İlanı DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

#OGM
#Isparta işçi alımı kura sonuçları
#Orman Genel Müdürlüğü

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