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Konya OGM işçi alımı kuru sonuçları isim listesi açıklandı

Konya OGM işçi alımı kuru sonuçları isim listesi açıklandı

14:494/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Konya OGM işçi alımı kuru sonuçları</p>
Konya OGM işçi alımı kuru sonuçları

OGM kura çekilişi il müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları belli oldu. Asil ve yedek OGM sonuçları Konya İl Müdürlüğünce erişime açıldı. İşte Konya OGM işçi alımı kuru sonuçları isim listesi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alımı için süreç devam ediyor. OGM kura sonuçları, Konya il müdürlüğü aracılığıyla açıklandı. İşte Arazöz şoförü, orman işçisi, iş makinesi operatörü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, traktörü operatörü OGM kura çekiliş sonuçları asil ve yedek isim listesi.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü Daimi İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları İsim Listesi

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