Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alımı için süreç devam ediyor. OGM kura sonuçları, Konya il müdürlüğü aracılığıyla açıklandı. İşte Arazöz şoförü, orman işçisi, iş makinesi operatörü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, traktörü operatörü OGM kura çekiliş sonuçları asil ve yedek isim listesi.