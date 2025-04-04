2025 DGS SINAV TARİHİ: DGS 2025 başvuruları ne zaman alınacak?

Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için adayların gözü ÖSYM’nin takviminde. 2025 yılında gerçekleştirilecek sınavın başvuru ve sınav tarihleri henüz netleşmezken, adaylar sürecin ne zaman başlayacağını merak ediyor. ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre, DGS başvuru tarihleri ve sınav günü önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Başvuru kılavuzu yayımlandığında, adaylar sınav ücreti ve başvuru adımlarıyla ilgili detaylara da ulaşabilecek.
ÖSYM’nin takvimine göre, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 10-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, 30 Haziran 2025’te sınava girecek. Başvuru kılavuzu ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanacak.
DGS 2025 SINAVI NE ZAMAN?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KILAVUZ YAYINLANDI MI?
DGS başvuruları 21 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girilerek alınacak. DGS başvuru ücreti kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.