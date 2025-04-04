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EMEKLİ PROMOSYON LİSTESİ GÜNCELLENDİ: En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

EMEKLİ PROMOSYON LİSTESİ GÜNCELLENDİ: En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

17:374/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bankalar, emekli maaşlarını taşıyanlara sundukları promosyon ödemelerini Nisan 2025 itibarıyla yeniden belirledi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için promosyon tutarları maaş aralıklarına göre değişirken, Yapı Kredi, VakıfBank ve birçok özel banka güncellenen rakamları duyurdu. En yüksek promosyon veren bankalar ve başvuru detayları merak konusu oldu.

Emekli maaşlarını farklı bankalara taşıyarak promosyon avantajlarından faydalanmak isteyenler, bankaların güncel tekliflerini araştırıyor. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler, üç yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü vererek promosyon ödemelerini nakit olarak alabiliyor. Bankalar, promosyonun yanı sıra ek avantajlar da sunarken, en yüksek promosyon veren bankalar merak ediliyor. İşte Nisan 2025 promosyon kampanyalarının detayları…

BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

Bankaların promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. İşte, bankaların güncel emekli promosyon miktarı;

TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

ING

Banka emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.

AKBANK

Akbank "​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL’ye varan ödül fırsatı. 15.000TL’ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para​" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.

GARANTİ

Banka yaptığı duyuruda "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!" diyor.

İŞ BANKASI

İŞ Bankası 2025 promosyon miktarını "SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 14.000 TL’ye Varan Promosyon" şeklinde duyurdu.

ZİRAAT BANKASI

İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.

HALKBANK

Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.

YAPI KREDİ

Banka sitesinde yaptığı açıklamada "1 Mart 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir." ifadelerini kullanıyor.

QNB FİNANSBANK

Banka internet sitesinde "15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü" ifadelerini kullanıyor.

DENİZBANK

DenizBank "Emeklilere 20.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

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