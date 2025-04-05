JOSE MOURİNHO KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Galatasaray maçının son düdüğünün ardından teknik direktör Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho, 'saldırı' maddesinden (en az 5 maç ceza) sevk edilmişti. Kurul, Jose Mourinho'ya 3 maçlık ceza verdi. Portekizli teknik adama 'tahrik' indirimi uygulandı. Okan Buruk'un fiili saldırı öncesinde yaptığı hareketler ve söylemler PFDK tarafından 'tahrik' olarak kabul edildi. Jose Mourinho, Trabzonspor maçında takımın başında olacak.



