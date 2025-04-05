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Olaylı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin cezaları açıklandı

Olaylı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin cezaları açıklandı

18:285/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçının disiplin kararlarını açıkladı. Kurula sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Sandro Zufic, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz'ın cezaları belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray maçında yaşanan saha olaylarının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler gerçekleşti.

Kurula sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Sandro Zufic, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz'ın cezaları açıklandı.

SALVATORE FOTİ VE ZUFİC'E 4 MAÇ CEZA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yardımcılıklarını yapan Salvatore Foti ile Sandro Zufic 4 maç ceza aldı. İki isim yarın oynanacak Trabzonspor maçında kulübede yer alamayacak.

KEREM DEMİRBAY KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Derbide çıkan arbedede direkt kırmızı kart gören Kerem Demirbay, 1 maç ceza aldı. Orta saha oyuncusu cezasını Türkiye Kupası'nda çekecek.

MERT HAKAN YANDAŞ KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Galatasaray maçında çıkan olaylar sonucu kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza verildi. Yandaş, cezasını Türkiye Kupası'nda çekecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Galatasaray'ın başarılı ismi Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe maçında çıkan kavga sonucunu direkt kırmızı kart görmüştü. Milli oyuncu, 1 maç ceza aldı. Barış Alper, cezasını Türkiye Kupası'nda çekecek.

FRED KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Maçın son düdüğünün ardından soyunma koridorlarında hakem Cihan Aydın'a hakaret eden Fred, üç maç ceza aldı. Brezilyalı orta saha oyuncusu cezasını Türkiye Kupası'nda çekecek. Yıldız isim, Trabzonspor maçında sahada olacak.

JOSE MOURİNHO KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Galatasaray maçının son düdüğünün ardından teknik direktör Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho, 'saldırı' maddesinden (en az 5 maç ceza) sevk edilmişti. Kurul, Jose Mourinho'ya 3 maçlık ceza verdi. Portekizli teknik adama 'tahrik' indirimi uygulandı. Okan Buruk'un fiili saldırı öncesinde yaptığı hareketler ve söylemler PFDK tarafından 'tahrik' olarak kabul edildi. Jose Mourinho, Trabzonspor maçında takımın başında olacak.


#Fenerbahçe
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#PFDK
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