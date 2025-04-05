Emekli maaş zam farkı oluştu: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 14.469 TL üstü maaş alanlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayında aylık bazda %2,46, yıllık bazda ise %38,10 artış gösterdi. Ocak-Mart dönemini kapsayan üç aylık enflasyon oranı ise %8,25 olarak belirlendi. Bu veriler, 2025 Temmuz zammı öncesinde özellikle memur ve emekli maaşlarının artışını etkileyecek. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammında, toplu sözleşme zammının yanı sıra gerçekleşen enflasyon farkı da belirleyici olacak. İlk altı ay için %5 olarak belirlenen zam oranı, üç aylık enflasyon farkının bu oranı aşması durumunda daha fazla bir artış sağlayacak.