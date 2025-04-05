Emekli maaş zam farkı oluştu: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 14.469 TL üstü maaş alanlar...

2025 Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 2025 Temmuz zammı öncesindeki 3 aylık enflasyon farkları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların maaşlarında yapılan artışlar, bu verilerle birlikte büyük bir dikkatle takip ediliyor. Mart ayındaki enflasyon farklarının ardından, 2025 Temmuz ayında maaşlara yeniden bir zam yapılması bekleniyor. Bu zam, emekli ve memurların maaşlarını daha da yukarı çekecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayında aylık bazda %2,46, yıllık bazda ise %38,10 artış gösterdi. Ocak-Mart dönemini kapsayan üç aylık enflasyon oranı ise %8,25 olarak belirlendi. Bu veriler, 2025 Temmuz zammı öncesinde özellikle memur ve emekli maaşlarının artışını etkileyecek. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammında, toplu sözleşme zammının yanı sıra gerçekleşen enflasyon farkı da belirleyici olacak. İlk altı ay için %5 olarak belirlenen zam oranı, üç aylık enflasyon farkının bu oranı aşması durumunda daha fazla bir artış sağlayacak.
EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı.
TÜİK'in verilerine göre Mart ayında aylık enflasyon yüzde 2.46 oranında gerçekleşti.
Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte üçüncü zam oranı da belli olmuş oldu.
Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46 oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 10.05 oldu. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Nisan, Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.
(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)
2025 OCAK VE ŞUBAT AYI ENFLASYON FARKI
TÜİK'in verilerine göre Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5.03 oranında gerçekleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan TÜİK enflasyon rakamıyla birlikte ilk zam oranı da belli oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03 olarak ortaya çıktı.
Şubat ayında ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 arttı. 2 aylık toplam enflasyon farkı doğrultusunda emekli maaş hesaplamasında Şubat ayında yüzde 2.27 olarak ortaya çıktı.