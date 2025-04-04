OGM 4.500 işçi alımı sonuçları illere göre belli oluyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından kura çekimleri bölge müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. İşçi alımı kura sonuçları açıklanan iller arasında Mersin de var. İşte Mersin OGM ağır taşıt şoförü (Arazöz), dözer, greyder, ekskavatör eş makinası ve traktör operatörleri asil ve yedek isim listesi.

1 /21 OGM işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. İllere göre yapılan kura çekimi sonuçları tek tek açıklanıyor. Mersin Orman Genel Müdürlüğü ağır taşıt şoförü (arazöz), dözer, greyder, ekskavatör eş makinası ve traktör operatörleri asil ve yedek isim listesini açıkladı.

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