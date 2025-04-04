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Mersin OGM geçici işçi alımı noter kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi

Mersin OGM geçici işçi alımı noter kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi

15:154/04/2025, الجمعة
G: 4/04/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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<p>Mersin OGM işçi alımı kura sonuçları</p>
Mersin OGM işçi alımı kura sonuçları

OGM 4.500 işçi alımı sonuçları illere göre belli oluyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından kura çekimleri bölge müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. İşçi alımı kura sonuçları açıklanan iller arasında Mersin de var. İşte Mersin OGM ağır taşıt şoförü (Arazöz), dözer, greyder, ekskavatör eş makinası ve traktör operatörleri asil ve yedek isim listesi.

OGM işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. İllere göre yapılan kura çekimi sonuçları tek tek açıklanıyor. Mersin Orman Genel Müdürlüğü ağır taşıt şoförü (arazöz), dözer, greyder, ekskavatör eş makinası ve traktör operatörleri asil ve yedek isim listesini açıkladı.

Mersin TRAKTÖR ŞOFÖRÜ Geçici İşçi.pdf

Mut ORMAN İŞÇİSİ Geçici İşçi.pdf

Silifke ARAZÖZ ŞOFÖRÜ Geçici İşçi.pdf

Silifke DOZER OPERATÖRÜ Geçici İşçi.pdf

Silifke GREYDER OPERATÖRÜ Geçici İşçi.pdf


Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Geçici İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#OGM
#Mersin
#geçici işçi alımı noter kurası sonuçları

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