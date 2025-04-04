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Şevval ayı ne zaman, hangi gün bitiyor? 2025 Şevval ayı başlangıç ve bitiş tarihi

Şevval ayı ne zaman, hangi gün bitiyor? 2025 Şevval ayı başlangıç ve bitiş tarihi

12:374/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Şevval ayı
Şevval ayı

2025 şevval orucu hakkındaki tarih araştırmaları yoğunlaştı. Şevval ayı, Müslüman alemi için önemli aylardan biridir ve bu dönemde dileyenler oruç tutarak ibadetlerini yerine getirmiş olur. Ramazan ayının ardından içerisine girilen şevval ayında tutulan şevval orucu, 6 gün sürmektedir. Peki, şevval orucu ne zaman tutulur?

Şevval orucu, Ramazan Bayramı'nın ardından gelen Şevval ayında tutulan 6 günlük nafile oruçtur. İslam dininde büyük öneme sahip olan bu oruç, Ramazan ayı boyunca tutulan farz oruçların ardından gelen bir ibadettir. Ramazan ayının ardından başlayan Şevval ayı devam ediyor. Peki, 2025 Şevval ayı ne zaman sona erecek?

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR 2025?

Şevval ayı bu sene 10 Nisan Çarşamba günü başlayıp 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü sona ermektedir.

ŞEVVAL ORUCU HANGİ GÜNLERDE TUTULUR?

Şevval orucu ise; 11 Nisan - 8 Mayıs 2024 tarihleri dahil bu süre zarfında tutulabilir.

ŞEVVAL ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204 buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/435).

Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.



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