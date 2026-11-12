Türkiye Belçika maçı hangi kanalda saat kaçta? Milli maç canlı yayın kanalı belli oldu! 2026 UEFA Uluslar Ligi Türkiye Belçika maçı yayın bilgileri

Memur Ocak 2027 maaş zam hesabı sil baştan! Meslek meslek yeni tablo

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammına ilişkin beklentileri, Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesiyle yeniden şekillendi. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,5'e yükseltilmesinin ardından yeni yılın ilk ayında uygulanabilecek zam oranları için hesaplamalar yapıldı. Güncel tahmine göre ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 9,97 seviyesinde gerçekleşmesi, memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranının ise yüzde 7,91 olması bekleniyor. Bu senaryo üzerinden polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanlarının alabileceği yeni maaşlar merak konusu oldu. Milyonlarca memur, ocak ayında hesaplarına yatacak tutarı öğrenmek için meslek gruplarına göre hazırlanan maaş tablolarını takip ediyor. Peki, Ocak 2027'de polis, öğretmen ve doktor maaşı kaç TL olacak? Memur maaşlarına yüzde kaç zam gelebilir? İşte meslek meslek yeni maaş hesaplamaları...