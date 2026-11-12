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Türkiye Belçika maçı hangi kanalda saat kaçta? Milli maç canlı yayın kanalı belli oldu! 2026 UEFA Uluslar Ligi Türkiye Belçika maçı yayın bilgileri

18:09, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 18:11, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye-Belçika maçı için nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika maçının canlı yayın kanalı netleşirken, saat 20.00'da başlayacak milli maçın muhtemel 11'leri de belli oldu. A Milliler İzmir'de Belçika'yı ağırladıktan sonra ise Fransa deplasmanından galibiyet arayarak yoluna devam etmenin planları içerisinde. Teknik deirektör Sergen Yalçın'ın tercih ettiği 26 kişilik kadroda sahaya çıkacak ilk 11'in yanı sıra gruptaki puan durumu da futbolseverlerin gündeminde. İşte 12 Kasım 2026 Türkiye Belçika maçının canlı yayın bilgileri ve karşılaşmadan son gelişmeler.

Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlenen 26 kişilik aday kadrosu da açıklandı.


Türkiye-Belçika maçı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayındaki ilk karşılaşması olacak. Milliler, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırladıktan sonra 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.


Türkiye-Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşmanın ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Fransa deplasmanındaki mücadelenin de aynı kanalda ekranlara gelmesi öngörülüyor.


Milli takımın kasım ayı maç programı şöyle:

- Türkiye-Belçika: 12 Kasım 2026 Perşembe, saat 20.00 - Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir.


- Fransa-Türkiye: 15 Kasım 2026 Pazar, saat 22.45 - Atlantique Stadyumu, Bordeaux.



Türkiye'nin grubunda puan durumu

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa 10 puanla lider, İtalya 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. Belçika 6 puanla üçüncü sırada yer alırken Türkiye, henüz puan alamadığı grupta son sırada.


A Milli Futbol Takımı, eylül ayında Fransa ve İtalya'yı konuk etti. Ekim ayında ise Belçika ve İtalya ile deplasmanda karşılaştı.


Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?

Süper Lig'de milli ara, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Milli maç dönemi 17 Kasım 2026 Salı günü tamamlanacak.


Bu dönemin ardından Süper Lig'de maçlara devam edilecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda kimler var?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroda 26 futbolcu yer alıyor.


Aday kadro: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün.


Milliler, gruptaki son iki karşılaşmasını Belçika ve Fransa karşısında oynayacak.

Başlıklar :uefa uluslar ligifutbolbelçikatürkiyeA Milli Erkek Futbol Takımı
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Türkiye Belçika maçı hangi kanalda saat kaçta? Milli maç canlı yayın kanalı belli oldu! 2026 UEFA Uluslar Ligi Türkiye Belçika maçı yayın bilgileri

Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlenen 26 kişilik aday kadrosu da açıklandı.


Türkiye-Belçika maçı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayındaki ilk karşılaşması olacak. Milliler, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırladıktan sonra 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.


Türkiye-Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşmanın ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Fransa deplasmanındaki mücadelenin de aynı kanalda ekranlara gelmesi öngörülüyor.


Milli takımın kasım ayı maç programı şöyle:

- Türkiye-Belçika: 12 Kasım 2026 Perşembe, saat 20.00 - Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir.


- Fransa-Türkiye: 15 Kasım 2026 Pazar, saat 22.45 - Atlantique Stadyumu, Bordeaux.



Türkiye'nin grubunda puan durumu

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa 10 puanla lider, İtalya 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. Belçika 6 puanla üçüncü sırada yer alırken Türkiye, henüz puan alamadığı grupta son sırada.


A Milli Futbol Takımı, eylül ayında Fransa ve İtalya'yı konuk etti. Ekim ayında ise Belçika ve İtalya ile deplasmanda karşılaştı.


Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?

Süper Lig'de milli ara, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Milli maç dönemi 17 Kasım 2026 Salı günü tamamlanacak.


Bu dönemin ardından Süper Lig'de maçlara devam edilecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda kimler var?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroda 26 futbolcu yer alıyor.


Aday kadro: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün.


Milliler, gruptaki son iki karşılaşmasını Belçika ve Fransa karşısında oynayacak.

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