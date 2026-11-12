İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İŞKUR kurası CANLI İZLE: İÜC Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;
ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;
d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?
a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi
c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi
ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi
d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi
e) Finansal okuryazarlık eğitimi
f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler
g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler
İŞKUR Gençlik Programı ödemesi ne kadar?
Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılına yönelik belirlen 1.375 TL cep harçlığı ödenir.
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