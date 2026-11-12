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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İŞKUR kurası CANLI İZLE: İÜC Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

10:10, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:46, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Gençlik Programı kura çekimi yapılıyor. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da öğrenim gören öğrencilere 1.944 kontenjan ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) İŞKUR Gençlik Programı noter kurası çekimi bugün saat 10.00’da İstanbul Üniversitesi Vefa Kapalı Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. İşte İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Beyazıt, Çapa, Avcılar ve Maltepe Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

İŞKUR ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa iş birliğiyle yürütülen İŞKUR Gençlik Programı’nda başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura takvimine çevrildi. Öğrencilere eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanma ve aylık 19.250 TL’ye varan gelir desteğinden yararlanma imkanı sunan programa başvuran adaylar, kura tarihini ve sonuçların açıklanacağı günü araştırıyor. Peki, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek? Kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Gençlik Programı kontenjan dağılımı ve portal numaraları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Portal No Uygulama Yeri Kontenjan

24860 Beyazıt Kampüsü 1444

25038 Çapa Kampüsü 200

25039 Avcılar Kampüsü 250

24861 Maltepe Kampüsü 50

İŞKUR Gençlik Programı'ndan kimler faydalanabilir?

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

İŞKUR Gençlik Programı Katılım Şartları Nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak) şartları aranır.

İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?

a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;

ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;

d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?

a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi

b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi

c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi 

ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi

d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi 

e) Finansal okuryazarlık eğitimi 

f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler

g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler

İŞKUR Gençlik Programı ödemesi ne kadar?

Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılına yönelik belirlen 1.375 TL cep harçlığı ödenir.


Başlıklar :İstanbul Üniversitesiİstanbul Üniversitesi CerrahpaşaİŞKURGençlik Programı kura sonuçlarıİŞKUR kurası canlı izle
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İŞKUR kurası CANLI İZLE: İÜC Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

İŞKUR ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa iş birliğiyle yürütülen İŞKUR Gençlik Programı’nda başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura takvimine çevrildi. Öğrencilere eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanma ve aylık 19.250 TL’ye varan gelir desteğinden yararlanma imkanı sunan programa başvuran adaylar, kura tarihini ve sonuçların açıklanacağı günü araştırıyor. Peki, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek? Kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İŞKUR KURASI CANLI İZLE Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Gençlik Programı kontenjan dağılımı ve portal numaraları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Portal No Uygulama Yeri Kontenjan

24860 Beyazıt Kampüsü 1444

25038 Çapa Kampüsü 200

25039 Avcılar Kampüsü 250

24861 Maltepe Kampüsü 50

İŞKUR Gençlik Programı'ndan kimler faydalanabilir?

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

İŞKUR Gençlik Programı Katılım Şartları Nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak) şartları aranır.

İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?

a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;

ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;

d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?

a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi

b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi

c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi 

ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi

d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi 

e) Finansal okuryazarlık eğitimi 

f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler

g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler

İŞKUR Gençlik Programı ödemesi ne kadar?

Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılına yönelik belirlen 1.375 TL cep harçlığı ödenir.


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