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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 12 Kasım Perşembe maç programı

09:40, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:40, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Bugünkü maç programı 12 Kasım Perşembe günü sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Bugün UEFA Uluslar Ligi maçlarında kıran kırana mücadele yaşanacak. Türkiye evinde Belçika’yı ağırlayacak. İspanya, deplasmanda Çekya ile, İngiltere evinde Hırvatistan ile karşılaşacak. Arnavutluk ise evide Finlandiya'yı konuk edecek. İşte 12 Kasım Perşembe bugün oynanacak maçlar ve maçlara ilişkin canlı yayın bilgileri.

Bugün milli takımlar düzeyinde UEFA Uluslar Ligi'nin dev karşılaşmalarıyla nefes kesmeye devam edecek. Futbolseverlerin arama motorlarında yoğun olarak araştırdığı "Bugün kimin maçı var, TFF 3. Lig 12 Kasım maçları hangi kanalda yayınlanıyor, Türkiye-Belçika maçı ne zaman ve hangi kanalda, İspanya, İngiltere maçları yayın bilgileri" sorularının yanıtları merak konusu. İşte 12 Kasım bugünkü maç programı.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

20:00 Türkiye - Belçika UEFA Uluslar Ligi ATV

20:00 Ermenistan - Güney Kıbrıs UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

20:00 Litvanya - Surinam hazırlık maçı S Sport Plus

21:00 Andorra - Azerbaycan hazırlık maçı S Sport Plus

21:00 Navalcarnero - Real Betis İspanya Kral Kupası Copa Del Rey HT Spor

22:45 Arnavutluk - Finlandiya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

22:45 Çekya - İspanya UEFA Uluslar Ligi A Haber

22:45 İngiltere - Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi a2 TV

22:45 İtalya - Fransa UEFA Uluslar Ligi A Spor

22:45 Karadağ - Letonya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

22:45 San Marino - Belarus UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok.

Yarın kimin maçı var?

19:00 Türkiye - Çekya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Tivibu Spor

20:00 Moldova - Kazakistan UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

22:45 Bulgaristan - İzlanda UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

22:45 Lüksemburg - Estonya UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

22:45 Slovakya - Faroe Adaları UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

22:45 Hollanda - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi A Haber

22:45 Sırbistan - Almanya UEFA Uluslar Ligi A Spor

22:45 İskoçya - Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

22:45 Slovenya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi A Para

22:45 Andorra - Cebelitarık UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

22:45 Lihtenştayn - Azerbaycan UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok.

Başlıklar :TFF 3. LigUEFA Uluslar LigiTürkiyeBelçika
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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 12 Kasım Perşembe maç programı

Bugün milli takımlar düzeyinde UEFA Uluslar Ligi'nin dev karşılaşmalarıyla nefes kesmeye devam edecek. Futbolseverlerin arama motorlarında yoğun olarak araştırdığı "Bugün kimin maçı var, TFF 3. Lig 12 Kasım maçları hangi kanalda yayınlanıyor, Türkiye-Belçika maçı ne zaman ve hangi kanalda, İspanya, İngiltere maçları yayın bilgileri" sorularının yanıtları merak konusu. İşte 12 Kasım bugünkü maç programı.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

20:00 Türkiye - Belçika UEFA Uluslar Ligi ATV

20:00 Ermenistan - Güney Kıbrıs UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

20:00 Litvanya - Surinam hazırlık maçı S Sport Plus

21:00 Andorra - Azerbaycan hazırlık maçı S Sport Plus

21:00 Navalcarnero - Real Betis İspanya Kral Kupası Copa Del Rey HT Spor

22:45 Arnavutluk - Finlandiya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

22:45 Çekya - İspanya UEFA Uluslar Ligi A Haber

22:45 İngiltere - Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi a2 TV

22:45 İtalya - Fransa UEFA Uluslar Ligi A Spor

22:45 Karadağ - Letonya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

22:45 San Marino - Belarus UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok.

Yarın kimin maçı var?

19:00 Türkiye - Çekya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Tivibu Spor

20:00 Moldova - Kazakistan UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

22:45 Bulgaristan - İzlanda UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

22:45 Lüksemburg - Estonya UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

22:45 Slovakya - Faroe Adaları UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

22:45 Hollanda - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi A Haber

22:45 Sırbistan - Almanya UEFA Uluslar Ligi A Spor

22:45 İskoçya - Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus

22:45 Slovenya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi A Para

22:45 Andorra - Cebelitarık UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok

22:45 Lihtenştayn - Azerbaycan UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok.

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