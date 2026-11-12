TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İstanbul 1.071 kiralık sosyal konut kura sonuçları isim listesi

12/11/2026, Perşembe09:47
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
40

Bildirimler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Katliam şebekesi suçlarını bu yalanlarla gizleyemez12 Kasım 2026 09:25 PerşembeSON DAKİKA
Hamile eşini Kelebekler Vadisi'nde götürüp uçurumdan ittiği iddia edilmişti12 Kasım 2026 09:23 PerşembeSON DAKİKA
Su ulaşım otopark derken zam oranları yüzde 6 bini aştı: 'İstanbul'a dert oldunuz'12 Kasım 2026 09:04 PerşembeSON DAKİKA
Merkez Bankası dört kredi kaleminde sınırı yükseltti: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredileri de kapsıyor...11 Kasım 2026 22:44 ÇarşambaSON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepki11 Kasım 2026 22:14 ÇarşambaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Katliam şebekesi suçlarını bu yalanlarla gizleyemezMerkez Bankası dört kredi kaleminde sınırı yükseltti: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredileri de kapsıyor...Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepkiMustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir: Çok vahim iddialar varÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 'COP31 Bakanlar Yemeği' programında konuşuyor

TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İstanbul 1.071 kiralık sosyal konut kura sonuçları isim listesi

09:19, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:19, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

TOKİ İstanbul 1.071 kiralık sosyal konut projesinde başvurularını tamamlayan vatandaşların kura tarihi ve sonuçlara ilişkin bekleyişi sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul’un 12 ilçesinde hayata geçirilecek 1.071 kiralık sosyal konut için başvurular tamamlandı. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy’ü kapsayan projede gözler noter huzurunda gerçekleştirilecek kuraya çevrilirken, Bakan Murat Kurum, kiralık sosyal konutların kura takvimini duyurdu. Peki TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? İşte detaylar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul’da alt gelir grubuna yönelik hayata geçirilen 1.071 kiralık sosyal konut projesi için başvuru sürecini tamamlayan vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ev sahibi olmak yerine uygun fiyatlı kiralık konut imkanından yararlanmak isteyen binlerce kişinin gündeminde "İstanbul TOKİ 1.071 kiralık konut kura çekilişi ne zaman, kura tarihleri açıklandı mı, kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ne zaman açılacak?" soruları yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’den alınan güncel bilgilere göre kiralık sosyal konut kura süreci ve sorgulama adımları şu şekildedir:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Projenin ilk etabında 1071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Başvurular 14-25 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

TOKİ kiralık konutların kurası ne zaman çekilecek, İstanbul kiralık sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde 80 bin konutun tamamlandığını, kalanların ise 2028 yılına kadar bitirileceğini açıkladı. İstanbul'daki 15 bin kiralık konut projesinin de 2028 yılı sonunda tamamlanacağını belirten Kurum, ilk etapta bitirilen 1071 konutun kura çekilişi ve anahtar tesliminin aralık ayında yapılacağını duyurdu.

TOKİ kiralık konut sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için tıklayın

Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri yer alacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek. Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek gerekecek. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak. Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek.


TOKİ sosyal konutların kira ödemesi ne zaman başlayacak?

Konutların kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak.

Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.


Başlıklar :İstanbul TOKİ kiralık konutTOKİİstanbul 15 bin kiralık konut kurası
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İstanbul 1.071 kiralık sosyal konut kura sonuçları isim listesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul’da alt gelir grubuna yönelik hayata geçirilen 1.071 kiralık sosyal konut projesi için başvuru sürecini tamamlayan vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ev sahibi olmak yerine uygun fiyatlı kiralık konut imkanından yararlanmak isteyen binlerce kişinin gündeminde "İstanbul TOKİ 1.071 kiralık konut kura çekilişi ne zaman, kura tarihleri açıklandı mı, kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ne zaman açılacak?" soruları yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’den alınan güncel bilgilere göre kiralık sosyal konut kura süreci ve sorgulama adımları şu şekildedir:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Projenin ilk etabında 1071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Başvurular 14-25 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

TOKİ kiralık konutların kurası ne zaman çekilecek, İstanbul kiralık sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde 80 bin konutun tamamlandığını, kalanların ise 2028 yılına kadar bitirileceğini açıkladı. İstanbul'daki 15 bin kiralık konut projesinin de 2028 yılı sonunda tamamlanacağını belirten Kurum, ilk etapta bitirilen 1071 konutun kura çekilişi ve anahtar tesliminin aralık ayında yapılacağını duyurdu.

TOKİ kiralık konut sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için tıklayın

Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri yer alacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek. Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek gerekecek. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak. Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek.


TOKİ sosyal konutların kira ödemesi ne zaman başlayacak?

Konutların kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak.

Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.


1/14
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet