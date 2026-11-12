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GSS borcu silindi mi? Torba Yasa teklifi Meclis'e sunuldu: GSS prim borcu kimlerin silinecek?

15:40, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti, GSS prim borçlarının silinmesini öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu. Teklifin Meclis'e iletilmesiyle birlikte prim borcu bulunan vatandaşlar, düzenlemenin kapsamını ve hangi borçları kapsayacağını araştırmaya başladı. Özellikle geçmiş dönemlerden kalan GSS borçları nedeniyle ödeme yükümlülüğü bulunan kişiler, teklifin yasalaşması halinde kendilerini nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Kanun teklifinin Meclis'teki görüşme süreci ve kabul edilip edilmeyeceği de yakından takip ediliyor. Peki, GSS prim borçları tamamen silinecek mi? Düzenleme hangi vatandaşları kapsayacak? İşte Meclis'e sunulan teklifin ayrıntıları...

Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan vatandaşları ilgilendiren yeni düzenleme için Meclis süreci başladı. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte GSS prim borçlarının silinmesine yönelik düzenlemenin yer alması, geçmiş dönemlerden borcu bulunan milyonlarca vatandaşın dikkatini çekti. Düzenlemenin yasalaşması halinde prim borcu yükümlülüğü bulunan kişiler açısından önemli bir değişiklik yaşanabilecek. Teklifin hangi borçları kapsayacağı, uygulamanın kimleri ilgilendireceği ve ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Vatandaşlar, Meclis'teki görüşmelerin ardından düzenlemenin kapsamının netleşmesini bekliyor. Peki, GSS prim borçları silinecek mi? Kanun teklifi kimleri kapsıyor? Borçların silinmesi için Meclis'te hangi aşamalar izlenecek? İşte milyonların takip ettiği düzenlemenin ayrıntıları...

AK Parti, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeyi içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini öngörüyor.

Sunulan teklifte konuyla ilgili şu madde yer aldı:

"5510 sayılı Kanuna geçici 114 üncü madde ihdas edilmektedir. 1/1/2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm ferî alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir."

AK Parti'den açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun tekliflerinin sunulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güler, "Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kavuşturmak amacıyla sosyal güvenlik alanında düzenlemeler yapıyoruz. 1 Ocak 2017 tarihi öncesine ait ödenmemiş GSS prim borcu ve gecikme cezasından vazgeçiyoruz. 2,8 milyon vatandaşın prim borcunu terkin ederek üzerindeki borç yükünü kaldırıyoruz" dedi.








Fon tasfiyeleri








AK Parti Grup Başkanı Güler, fon tasfiyesi süreciyle ilgili ise şunları söyledi:




"Yarın hem fon koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştirecek hem de İkinci plan ödemesi ilan edilecek. Teklifle asli görev alanı olmamasına rağmen kanunla verilen görevle 17 Eylül itibariyle olağanüstü tasfiyeyi yürüten personellere ve bankalara mali ve idari sorumsuzluk getiriyoruz."

Başlıklar :gssgss prim borcuTorba Yasa
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GSS borcu silindi mi? Torba Yasa teklifi Meclis'e sunuldu: GSS prim borcu kimlerin silinecek?

Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan vatandaşları ilgilendiren yeni düzenleme için Meclis süreci başladı. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte GSS prim borçlarının silinmesine yönelik düzenlemenin yer alması, geçmiş dönemlerden borcu bulunan milyonlarca vatandaşın dikkatini çekti. Düzenlemenin yasalaşması halinde prim borcu yükümlülüğü bulunan kişiler açısından önemli bir değişiklik yaşanabilecek. Teklifin hangi borçları kapsayacağı, uygulamanın kimleri ilgilendireceği ve ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Vatandaşlar, Meclis'teki görüşmelerin ardından düzenlemenin kapsamının netleşmesini bekliyor. Peki, GSS prim borçları silinecek mi? Kanun teklifi kimleri kapsıyor? Borçların silinmesi için Meclis'te hangi aşamalar izlenecek? İşte milyonların takip ettiği düzenlemenin ayrıntıları...

AK Parti, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeyi içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini öngörüyor.

Sunulan teklifte konuyla ilgili şu madde yer aldı:

"5510 sayılı Kanuna geçici 114 üncü madde ihdas edilmektedir. 1/1/2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm ferî alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir."

AK Parti'den açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun tekliflerinin sunulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güler, "Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kavuşturmak amacıyla sosyal güvenlik alanında düzenlemeler yapıyoruz. 1 Ocak 2017 tarihi öncesine ait ödenmemiş GSS prim borcu ve gecikme cezasından vazgeçiyoruz. 2,8 milyon vatandaşın prim borcunu terkin ederek üzerindeki borç yükünü kaldırıyoruz" dedi.








Fon tasfiyeleri








AK Parti Grup Başkanı Güler, fon tasfiyesi süreciyle ilgili ise şunları söyledi:




"Yarın hem fon koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştirecek hem de İkinci plan ödemesi ilan edilecek. Teklifle asli görev alanı olmamasına rağmen kanunla verilen görevle 17 Eylül itibariyle olağanüstü tasfiyeyi yürüten personellere ve bankalara mali ve idari sorumsuzluk getiriyoruz."

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