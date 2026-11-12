Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında hak sahibi olan vatandaşların beklediği konut belirleme kura çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekimiyle birlikte, hak sahiplerinin hangi blokta, kaçıncı katta ve hangi daire numarasında oturacağı resmen belli oldu. Kura çekiminin hemen ardından hak sahipleri tarafından yoğun olarak sorgulanan "TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları açıklandı mı, daire belirleme kurası isim listesi nereden öğrenilir, e-Devlet TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularının yanıtları ve konut teslim sürecine dair kritik detaylar şu şekildedir: