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KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK 2026 BURS ÖDEME TARİHLERİ

11:49, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gözü ödeme tarihlerine çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde burs desteği almaya hak kazanan üniversiteliler, ilk ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sonuç duyurusunun ardından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için burs ücretleri ve ödeme takvimi yeniden gündeme geldi. Eğitim hayatını sürdüren gençler, burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına ne zaman aktarılacağını öğrenmek istiyor. Yeni dönemde yapılacak ödemelerin tarihleri kadar öğrencilerin alacağı aylık tutarlar da merak ediliyor. Peki, lisans öğrencilerinin KYK bursu ne zaman yatacak? Yüksek lisans ve doktora burs ödemeleri hangi tarihte yapılacak? İşte 2026-2027 dönemine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredi desteğinde sonuçların açıklanmasının ardından ödeme heyecanı başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim dönemi sonuçlarını duyurmasıyla birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler, şimdi de paraların hesaplara yatırılacağı günü bekliyor. Özellikle eğitim masraflarını karşılamak için burs desteğinden yararlanacak gençler, ilk ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin takip ettiği ödeme takvimi, yeni dönemin en çok araştırılan başlıkları arasında bulunuyor. Burs sonuçlarının ardından öğrenciler hem aylık ödeme tutarlarını hem de ilk ödeme tarihini öğrenmek istiyor. Peki, KYK bursu 2026 yılında ne zaman yatacak? Öğrencilerin hesaplarına ilk ödeme hangi tarihte geçecek? İşte ödeme takvimine ilişkin merak edilenler...

KYK BURS VE KREDİSİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri için henüz takvim açıklanmadı.  Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs-kredileri almaya hak kazanacak.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.

KYK İLK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İlk KYK burs toplu para ödemesinin yapılacağı tarih henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Ancak 2025-2026 burs ve öğrenim kredisi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak toplu yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor.

Başlıklar :kykKYK burskyk kredi
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KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK 2026 BURS ÖDEME TARİHLERİ

Üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredi desteğinde sonuçların açıklanmasının ardından ödeme heyecanı başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim dönemi sonuçlarını duyurmasıyla birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler, şimdi de paraların hesaplara yatırılacağı günü bekliyor. Özellikle eğitim masraflarını karşılamak için burs desteğinden yararlanacak gençler, ilk ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin takip ettiği ödeme takvimi, yeni dönemin en çok araştırılan başlıkları arasında bulunuyor. Burs sonuçlarının ardından öğrenciler hem aylık ödeme tutarlarını hem de ilk ödeme tarihini öğrenmek istiyor. Peki, KYK bursu 2026 yılında ne zaman yatacak? Öğrencilerin hesaplarına ilk ödeme hangi tarihte geçecek? İşte ödeme takvimine ilişkin merak edilenler...

KYK BURS VE KREDİSİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri için henüz takvim açıklanmadı.  Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs-kredileri almaya hak kazanacak.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.

KYK İLK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İlk KYK burs toplu para ödemesinin yapılacağı tarih henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Ancak 2025-2026 burs ve öğrenim kredisi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak toplu yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor.

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