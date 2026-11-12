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EKPSS tercihleri başladı mı? 2026 ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM EKPSS branş bazında sıralama sorgulama nasıl yapılır?

10:58, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:00, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) sonuçlarına göre adayların branş bazında sıralamalarını 11 Kasım 2026 itibarıyla erişime açtı. Kendi eğitim alanlarındaki ve mezuniyet branşlarındaki güncel sıralamalarını görme imkânına kavuşan binlerce engelli memur adayının yoğun olarak sorguladığı "2026 EKPSS tercihleri başladı mı, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak, ÖSYM branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?" sorularının yanıtları ve süreçteki son gelişmeler şu şekildedir:

ÖSYM tarafından 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2026-EKPSS) sonuçlarına göre adayların branş bazında sıralamaları yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılacak duyurular yakından takip edilirken, engelli memur atamalarına ilişkin takvim de merak konusu oldu. Peki EKPSS tercih tarihleri açıklandı mı? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Atamalar ne zaman yapılacak?

2026 EKPSS ÖSYM branş bazında sıralaması yayımlandı mı?

2026 EKPSS branş bazında sıralama açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın branş bazında sıralamaları erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-EKPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı. Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarına erişebilecek. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak ve değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacak.


EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2026 BELLİ OLDU MU?

EKPSS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Sınav ve kura sonuçlarına göre kamuda boş kalan kontenjanlar için yapılacak yeni tercih döneminin, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte önümüzdeki süreçte duyurulması bekleniyor.

19 Nisan'da ÖSYM tarafından uygulanan sınavın sonuçları 14 Mayıs'ta adayların erişimine açılmıştı. Engelli memur atamalarının yapılacağı tarihlere ilişkin açıklamanın önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

EKPSS tercih işlemleri başladığında adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak mezuniyet durumlarına ve nitelik kodlarına uygun kadroları tercih listelerine ekleyebilecek.


EKPSS SINAVI SONUÇLARI NEREDE KULLANILIR?

A) Memur statüsünde personel istihdam eden;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,

B) İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına; engelli personel alımlarında kullanılacaktır.


Başlıklar :EKPSSEKPSS terciheriÖSYMEngelli memur alımıEKPSS tercihleri ve sıralama
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EKPSS tercihleri başladı mı? 2026 ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM EKPSS branş bazında sıralama sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2026-EKPSS) sonuçlarına göre adayların branş bazında sıralamaları yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılacak duyurular yakından takip edilirken, engelli memur atamalarına ilişkin takvim de merak konusu oldu. Peki EKPSS tercih tarihleri açıklandı mı? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Atamalar ne zaman yapılacak?

2026 EKPSS ÖSYM branş bazında sıralaması yayımlandı mı?

2026 EKPSS branş bazında sıralama açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın branş bazında sıralamaları erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-EKPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı. Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarına erişebilecek. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak ve değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacak.


EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2026 BELLİ OLDU MU?

EKPSS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Sınav ve kura sonuçlarına göre kamuda boş kalan kontenjanlar için yapılacak yeni tercih döneminin, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte önümüzdeki süreçte duyurulması bekleniyor.

19 Nisan'da ÖSYM tarafından uygulanan sınavın sonuçları 14 Mayıs'ta adayların erişimine açılmıştı. Engelli memur atamalarının yapılacağı tarihlere ilişkin açıklamanın önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

EKPSS tercih işlemleri başladığında adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak mezuniyet durumlarına ve nitelik kodlarına uygun kadroları tercih listelerine ekleyebilecek.


EKPSS SINAVI SONUÇLARI NEREDE KULLANILIR?

A) Memur statüsünde personel istihdam eden;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,

B) İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına; engelli personel alımlarında kullanılacaktır.


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