5 yıl erken emeklilik kilidi açıldı! SGK girişi 1999-2008 olanlara 1800 gün avantajı şekillendi





ERKEN EMEKLİLİKTE 8 FARKLI FORMÜL

1- DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Kadın çalışanlar, doğumdan sonraki iki yıllık dönemde çalışmadıkları süreleri borçlanarak emeklilik primlerine ekletebiliyor. Bu haktan en fazla üç çocuk için yararlanılabiliyor. Borçlanma yapılacak çocukların sigortalı işe giriş tarihinden veya staj döneminden sonra dünyaya gelmiş olması gerekiyor. Erkek çalışanlar ise askerlikte geçen sürelerinin ihtiyaç duydukları bölümünü borçlanabiliyor.

2- DONDURULAN SİGORTA SÜRELERİNİN İHYASI

Bağ-Kur kapsamında çalışmış ancak prim günleri dondurulmuş olanlar, ihya yöntemiyle bu süreleri yeniden kazanabiliyor. 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında yapılan yasal düzenlemeler kapsamında hizmet süreleri durdurulan kişiler, gerekli prim ödemelerini gerçekleştirerek bu dönemleri sigortalılık sürelerine ekletebiliyor.



