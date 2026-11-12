Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Pendik Belediyesinin katkılarıyla yürütülen Orta ve Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabında tamamlanan 2 bin 28 bağımsız bölümün kura çekimi gerçekleştirildi.

Geciken TOKİ konutlar için indirim yapılacak mı?

Sözleşme kapsamında maliyetler üzerinden yapılması planlanan yüzde 40'lık indirimin yüzde 60'a çıkarıldığını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Buradaki gecikmeden kaynaklı hiçbir ilave maliyeti vatandaşımıza getirmeyeceğiz." dedi. Kurum, vatandaşların ödemesi gereken tutarın normalde 2,5 milyon lira olduğunu belirterek, vatandaşlara "180 ay vadede aylık 10 bin lira taksitle borçlarınızı ödeyeceksiniz." diye seslendi. Hak sahiplerine yeni konut ve iş yerlerinin hayırlı olmasını dileyerek, tüm vatandaşların yeni yuvalarında huzurla oturmasını temenni eden Bakan Kurum, hak sahiplerine konutların teslimatının gelecek hafta başlayacağını bildirdi.

TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, konut teslimleri ne zaman?

Sosyal konut projeleriyle de şehirleri güvenli hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Kurum, TOKİ aracılığıyla bugüne kadar 2 milyona yakın sosyal konut ürettiklerini söyledi. "Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında İstanbul'a 100 bin sosyal konut ayrıldığını ve inşaatların sürdüğünü aktaran Kurum, İstanbul'da ilk kez başlatılan kiralık konut uygulamasına ilişkin de bilgi verdi. Kurum, TOKİ'nin ev sahibi olacağı kiralık konutlar için başvuruların alındığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki ay ilk 1071 kiralık konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize 10 bin liradan başlayan kiralarla teslim edeceğiz. 12 ilçemizde toplamda 15 bin konutu kiralayacağız." dedi.

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TOKİ 500 bin sosyal konut belirleme kura sonuçları açıklandı: Hak sahipleri isim listesi, daire, kat ve blok bilgileri