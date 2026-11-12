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Sercan Sayal yakalandı mı, Türkiye'ye iade edildi mi?

13:24, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Sercan Sayal

Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan ve hakkında 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye getirileceği açıklandı. Organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen Sayal'ın İzmir’de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütünün elebaşı Sercan Sayal’ın Yunanistan’dan Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Yapılan çalışmalarda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Sercan Sayal’ın İzmir’de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği tespit edildi.


İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül 2026 tarihinde de organize suç örgütlerinin sosyal medya faaliyetleri ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, Sayal'ın liderliğini yaptığı belirtilen örgütün propagandasını yürüttükleri değerlendirilen 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 45 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 524 fişek, uyuşturucu haplar ve çeşitli silah parçaları ele geçirilmişti. Eylül ayındaki haberlerde Sayal'ın Yunanistan'da cezaevinde bulunduğu bilgisi de yer almıştı.

Bakanlık yaptığı açıklamada emeği geçenlere teşekkür etti:

"Kahraman Polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, Interpol Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyor, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Kaçtığınız yer değişir, hesap vereceğiniz yer değişmez" başlığıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir. Kırmızı Bülten’le aranan organize suç örgütü elebaşının Yunanistan’dan ülkemize iadesini sağladık. Firarına son verdik, adalete teslim ettik. Yılbaşından bu yana 45 ülkeden, 189’u çete elebaşı ve üyesi olmak üzere 805 firariyi ülkemize getirdik. Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek çıkaracak, adaletin karşısına dikecek, burunlarını sürteceğiz Bu kararlı mücadelede emeği geçen kahraman polislerimizi ve ilgili birimlerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletin erişemeyeceği kadar uzakta değildir."

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Başlıklar :Sercan SayalOrganize suç örgütü lideriTürkiyeYunanistanİçişleri Bakanlığı
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Sercan Sayal yakalandı mı, Türkiye'ye iade edildi mi?
Sercan Sayal
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