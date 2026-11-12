İzmir'de KOM ekiplerinden dev vurgun: 17 Milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

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İzmir’de kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen kararlı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Kent genelinde yasa dışı tütün ve makaron ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, Bornova ilçesinde büyük bir sevkiyatı piyasaya sürülmeden engelledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde yüklü miktarda kaçak makaron depolandığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen bir depo ile sevkiyatta kullanılacağı tespit edilen bir araca yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin depo ve araçta yaptığı detaylı aramalarda, satışa hazır halde istiflenmiş toplam 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.