Fatih'te park halindeki minibüsün camını taşla kırıp kaçtı

Silivri'de sitede elektrik panosu patladı

İstanbul Silivri'de bir sitedeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ve yoğun duman paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Panoda meydana gelen ve paniğe neden olan patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.