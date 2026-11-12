Fatih'te park halindeki minibüsün camını taşla kırıp kaçtı

Park halindeki minibüsün camını taşla kırdı
İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz bir kişi park halindeki minibüsü hedef aldı. Saat 16.50 sıralarında Aksaray Mahallesi Bekarbey Sokak'ta meydana gelen olayda şüpheli, minibüsün arka kısmına yaklaştı.
Taşı fırlatıp koşarak kaçtı
Elindeki taşı minibüsün arka camına fırlatan şüpheli, camın kırılmasının ardından koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin minibüse taş attığı ve ardından hızla kaçtığı anlar yer aldı.
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