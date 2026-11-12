5 yıl erken emeklilik kilidi açıldı! SGK girişi 1999-2008 olanlara 1800 gün avantajı şekillendi
Kademeli emeklilik düzenlemesi bekleyen milyonlarca çalışan, yeni bir yasal adım olup olmayacağını takip ederken mevcut sistemdeki erken emeklilik haklarına yöneldi. Kademeli emeklilik konusunda yeni bir düzenleme yapılmayacağı yönündeki açıklamaların ardından sigortalılar, yürürlükteki mevzuat kapsamında hangi yöntemlerle daha erken emekli olabileceklerini araştırmaya başladı. Sosyal güvenlik sisteminde doğum ve askerlik borçlanması, malulen emeklilik, yıpranma payı ve kısmi emeklilik gibi farklı uygulamalar bulunuyor. Bu seçenekler, gerekli koşulları karşılayan sigortalılara prim günlerini tamamlama veya emeklilik tarihini öne çekme imkânı sağlayabiliyor. Ancak her uygulamanın kendine özgü şartları bulunuyor. İlk sigorta başlangıcı, prim gün sayısı ve çalışma geçmişi emeklilik hesabında belirleyici oluyor. Peki, kademeli emeklilik çıkmadan hangi yollarla erken emekli olunabilir? İşte mevcut mevzuatta yer alan 8 farklı seçenek...
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