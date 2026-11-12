Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR kurası: BTÜ Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Kademeli emeklilik için 6 maddelik emeklilik teklif verildi: 2000 sonrası kademeli emeklilik tablosu

Emeklilikte Yaş Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan vatandaşların beklediği kademeli emeklilik konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine kritik bir 6 maddelik kanun teklifi sunuldu. 1999-2008 yılları arasında (2000 ve sonrası) ilk kez sigortalı olarak tescil edilen milyonlarca çalışanı ilgilendiren önerge, prim günü ve yaş şartlarında kademeli bir esneklik getirilmesini öngörüyor. Hazırlanan taslak düzenlemeye göre; sigorta başlangıç yılına göre yaş kriterleri ile 6.250 ile 7.000 prim günü arasında değişen bir emeklilik skalası oluşturulması hedefleniyor. Siyasi partilerden kademeli emeklilik çıksın çağrıları da sürüyor. 2000-2008 arası sigortalı olanlar için Meclis'e 6 maddelik önerge verildi. İşte Kademeli emeklilik tablosu EYT sonrası 2000-2008 arası sigortalılar için emeklilik düzenlemesinde son durum gelişmesi.