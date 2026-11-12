Memur Ocak 2027 maaş zam hesabı sil baştan! Meslek meslek yeni tablo

Araştırma görevlisi
* Mevcut maaş: 102.779 TL
* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 109.223 TL
* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 109.634 TL
* OVP yüzde 7 senaryosu: 109.974 TL
* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 110.909 TL
* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 111.022 TL
* AA Finans yüzde 8,03: 111.032 TL
* FKB yüzde 8,39: 111.402 TL
Avukat
* Mevcut maaş: 102.135 TL
* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 108.539 TL
* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 108.947 TL
* OVP yüzde 7 senaryosu: 109.284 TL
* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 110.214 TL
* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 110.326 TL
* AA Finans yüzde 8,03: 110.336 TL
* FKB yüzde 8,39: 110.704 TL
Başkomiser
* Mevcut maaş: 101.242 TL
* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 107.590 TL
* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 107.995 TL
* OVP yüzde 7 senaryosu: 108.329 TL
* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 109.250 TL
* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 109.362 TL
* AA Finans yüzde 8,03: 109.372 TL
* FKB yüzde 8,39: 109.736 TL
Polis memuru
* Mevcut maaş: 92.618 TL
* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 98.425 TL
* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 98.796 TL
* OVP yüzde 7 senaryosu: 99.101 TL
* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 99.944 TL
* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 100.046 TL
* AA Finans yüzde 8,03: 100.055 TL
* FKB yüzde 8,39: 100.389 TL
Uzman öğretmen
* Mevcut maaş: 92.166 TL
* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 97.945 TL
* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 98.313 TL
* OVP yüzde 7 senaryosu: 98.618 TL
* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 99.456 TL
* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 99.558 TL
* AA Finans yüzde 8,03: 99.567 TL
* FKB yüzde 8,39: 99.899 TL
Vaiz
* Mevcut maaş: 86.983 TL
* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 92.437 TL
* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 92.785 TL
* OVP yüzde 7 senaryosu: 93.072 TL
* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 93.863 TL
* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 93.959 TL
* AA Finans yüzde 8,03: 93.968 TL
* FKB yüzde 8,39: 94.281 TL
Hemşire
* Mevcut maaş: 84.845 TL
* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 90.165 TL
* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 90.504 TL
* OVP yüzde 7 senaryosu: 90.784 TL
* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 91.556 TL
* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 91.650 TL
* AA Finans yüzde 8,03: 91.658 TL
* FKB yüzde 8,39: 91.963 TL
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