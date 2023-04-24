|
Reklam
Reklam
Özgün

Şevval orucu kaç gün tutulur?

Ramazan'dan sonra gelen Şevval ayı Hicri takvimde onuncu aydır. Şevval ayı, Hac aylarından ilkidir ve manevi anlamda güçlü ve yüreklere zenginlik getiren mübarek aylardan biridir. Bu ayda oruç tutmak sünnettir ve sevabı çok fazladır. Peki, Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte detaylı bilgiler...

15:47 . 24/04/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Şevval orucu

Şevval orucu

Ramazan'da tutulamayan oruçları kaza etmek isteyenler, şevval orucuyla ilgili bilgileri araştırıyor. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan ayında tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse kaza orucu olur. Peki Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı altı gün orucu Ramazandan kaç gün sonra başlıyor, hangi gün sona eriyor?

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır.

ŞEVVAL ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Ramazan ayının ardından gelen mübarek Şevval ayı 21 Nisan'da başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Şevval ayı orucu tutmak isteyen vatandaşlar 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir.

ŞEVVAL ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şevval ayında hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Yani Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.



#şevval
#şevval orucu
#oruç
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.