Ramazan'da tutulamayan oruçları kaza etmek isteyenler, şevval orucuyla ilgili bilgileri araştırıyor. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan ayında tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse kaza orucu olur. Peki Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı altı gün orucu Ramazandan kaç gün sonra başlıyor, hangi gün sona eriyor?

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır.

ŞEVVAL ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Ramazan ayının ardından gelen mübarek Şevval ayı 21 Nisan'da başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Şevval ayı orucu tutmak isteyen vatandaşlar 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir.

ŞEVVAL ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şevval ayında hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Yani Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.







