Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte hisse senetleri, altın, dolar, avro, emeklilik fonları oranları

Piyasalarda haftanın son işlem gününde, yatırım araçlarının performansları da açıklandı. Yatırımcıların yakından takip ettiği, altın, dolar, avro, emeklilik fonları ve hisse sentleri gibi araçlardaki fiyat değişimleri belli oldu. Peki bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Hangi yatırım aracı kaybettirdi? İşte 4 Nisan 2025 tarihli yatırım araçlarının verileri.





BU HAFTA HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI?





Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,90 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 1,81 artış, altının gram fiyatı ise yüzde 0,80 azalış kaydetti.





BIST 100 endeksi, en düşük 9.339,67 puanı ve en yüksek 9.643,17 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,90 altında 9.379,83 puandan tamamladı.





Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 azalışla 3 bin 720 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,77 düşüşle 25 bin 180 liraya indi.





Geçen hafta sonu 6 bin 281 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,73 azalarak 6 bin 235 liraya geriledi.





Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 artarak 38,0140 liraya, avro yüzde 1,81 artışla 41,8720 liraya çıktı.





Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kazandı.



