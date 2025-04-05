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İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2025 AUZEF sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2025 AUZEF sınav tarihleri

09:295/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi

İstanbul Üniversitesi AUZEF'te sınav heyecanı yaklaşıyor. Bahar dönemi sınav takviminin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını ve hangi tarihlerde sınava gireceklerini merak ediyor. AUZEF öğrencileri gözlerini sınav detaylarının duyurulacağı tarihe çevirdi.

​İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Bahar Dönemi sınavlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık yedi gün önce erişime açılması bekleniyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

AUZEF SINAV TARİHLERİ 2025

AUZEF Ara Sınav (Vize) 12 - 13 Nisan 2025

AUZEF Bitirme (Final) Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

Ara Sınav (Vize) Hakkında Önemli Duyuru

"12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) tarihinin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) denk gelmesi nedeniyle, 13 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan 3. oturum saat 15.00’da başlayacaktır. "

#İstanbul Üniverstesi
#AUZEF
#Auzef Sınav Giriş Belgesi

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