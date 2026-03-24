Bakan Bayraktar'dan 'İran'dan doğal gaz akışı kesildi' iddialarına yalanlama: Hiçbir sıkıntı yok

Bakan Bayraktar'dan 'İran'dan doğal gaz akışı kesildi' iddialarına yalanlama: Hiçbir sıkıntı yok

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
18:41 24/03/2026, Salı
G: 24/03/2026, Salı
Enerji ve Tabii Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışının kesildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bakan Bayraktar, "Enerji arzında hiçbir sıkıntı yok" dedi

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sonrası, enerji piyasalarında dalgalanma yaşanırken petrol ve gaz fiyatlarında sert artışlar görüldü.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz sürerken; İran’ın doğal gaz ihracatını durdurduğu, bundan Türkiye'nin de etkileneceği iddia edildi.

Sosyal medyada, 'İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu' haberleri sonrası, Enerji ve Tabii Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yaptı.

'Enerji arzında hiçbir sıkıntı yok'

İddiaların gerçeği yansıtmadığını bildiren Bakan Bayraktar,
"Enerji arzında hiçbir sıkıntı yok"
diye konuştu.
Bakan Bayraktar,
depoların yüzde 71'inin dolu olduğunu
belirtti.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


Kabe’de hacılar Hu der Allah ilahi sözleri nedir?