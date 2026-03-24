Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.39'da başladı, yaklaşık üç saat sürdü.
Ramazan'da tanıdık olduk ki milletçe et ve tırnak gibiyiz.
Bayramın üçüncü günü Katar'dan aldığımız acı haber hepimizin yüreğini dağladı.
Helikopterin kaza kırıma uğraması sebebiyle üç personelimiz şehit oldu.
Katarlı kardeşlerimizin de acılarını paylaşıyoruz, şehitlerimizin ailesine, yakınlarına baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.
Diyarbakır ve İstanbul'da olduğu gibi nevruzu bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili gerekeni yapıyoruz.
Nevruzun ruhuna gölge düşüren hiçbir provokasyona izin vermeyiz.
Terörsüz Türkiye sürecini baltalamayı amaçlayan bu tarz tahrikler bizden hak ettiği cevabı alacaktır.
Büyük bir sağ duyu ile yürüttüğümüz süreci inşallah menziline ulaştıracağız.