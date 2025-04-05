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ÖSYM 2025 DUS tarihini açıkladı: DUS 1.dönem sınavı ne zaman?

ÖSYM 2025 DUS tarihini açıkladı: DUS 1.dönem sınavı ne zaman?

16:075/04/2025, ہفتہ
Yeni Şafak
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ÖSYM DUS tarihini açıkladı
ÖSYM DUS tarihini açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimi kapsamında Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) tarihini açıkladı. Uzmanlık hayali kuran diş hekimleri, başvurularını 3-10 Mart 2025 tarihleri arasında tamamladı. Şimdi ise gözler sınav gününe çevrildi. Peki, DUS 2025 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

2025 yılı Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (DUS) 1. Dönem sınavı 20 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının 15 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması planlandı.

Sınavın başlama saati ve süresi hakkında bilgiler ÖSYM'nin sınav kılavuzunda paylaşıldı. 2025 DUS sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Ayrıca, sınava giriş belgeleri sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Bu belgede sınav saati ve süresi gibi detaylı bilgiler yer alacak.

#ösym
#Dus Tercihleri
#Dus Sonuçları

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