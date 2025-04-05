Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! 11 il için alarm verildi: Sağanak ve kar geliyor!

Nisan ayı geldi ancak beklenen sıcak hava bir türlü gelemedi… Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaya dikkat çekti. Yarın akşamdan itibaren etkisini artırması beklenen soğuk hava nedeniyle ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği belirtildi.

O BÖLGELER İÇİN SAĞANAK VE KAR UYARISI!

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR TOZ GETİRECEK!

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI

Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak için sarı kodlu uyarı yapıldı.