ABD’de Kongre’nin üst kanadı Senato, Başkan Donald Trump’ın federal sağlık kurumu direktörlüğü görevine aday gösterdiği Mehmet Öz’e onay verdi. Mehmet Öz, Senato’da yapılan oylamada, 53 “evet” oyuna karşı 45 “hayır” oyu alarak Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) Direktörlüğü görevine getirildi. Peki, Mehmet Öz kimdir, kaç yaşındadır? Mehmet Öz'ün kariyeri ve biyografisi haberimizde.
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ü onayladı. Peki, Mehmet Öz kimdir, kaç yağındadır? Mehmet Öz'ün kariyerine dair bilgiler haberimizde.
Mehmet Öz Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörü oldu
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ü onayladı. Senatoda yapılan oylamada, 53 "evet" oyuna karşı 45 "hayır" oyu alan Öz, böylelikle CMS Direktörlüğüne getirildi.
Senato'da tarihe geçti
Ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu. CMS, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor. ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor. ABD basınında Öz'ün direktörlüğünün, Trump döneminde yaşanan federal küçülme kapsamında "sağlık programlarının çalkantılı döneme gireceği" bir zamana denk geldiğine dikkati çekildi. CMS'de, bu dönemde sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.
Yeni imajı dikkat çekti
Senato'da tarihe geçen Mehmet Öz'ün yeni imajı dikkat çekti. Öz'ün ABD Başkanı Donald Trump'a benzer şekilde saçlarının rengini açtırdığı veya sarıya boyattığı görüldü. Öz'ün 14 Mart'ta Senato Finans Komitesi'ndeki oturumda da yeni imajı dikkat çekmişti.
Mehmet Öz Kimdir?
Mehmet Öz'ün babası Prof. Öz 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi. Mehmet Öz'ün yanı sıra Seval ve Nazlım diye iki kız çocuğu daha var.
Prof. Mustafa Öz, 3 Ekim 1925 tarihinde Konya'nın Bozkır ilçesinde doğdu. Devlet parasız yatılı okullarında okuyarak 1950 yılında İstanbul Üniversite Tıp Fakültesini de burslu bitirdi, daha sonra Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Prof. Öz, yüksek ihtisasını Cleveland‘da Doctor’s Hospital’da yaptı, 1959'da genel cerrah ünvanını aldı. Amerika'da 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü.
Öte yandan, ABD Kongresi'nin internet sitesinde yayımlanan adaylık duyurusuna göre ABD Başkanı Donald Trump, Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz'ü de ekibine eklemişti. Otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlık sahibi olan Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni oluşturulan bir "bakan yardımcılığı" pozisyonuna aday gösterilmişti.
Seval Öz, otomotiv devi Continental’da Akıllı Ulaşım Sistemleri Bölümünün CEO’su idi. Öz, kariyerinde ayrıca GoogleX ve Cuil gibi firmalarda da görev aldı. Öz, sivil toplum tarafında da aktif ve Endeavor Danışma Kurulu Üyesi, New York Halk Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu’nda görev üstleniyor. Kadınların teknolojideki liderliği hakkında sık sık sunumlar yapan Öz, Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı Global Kadınlar APEC inisiyatifinde Google’ı temsil etti.