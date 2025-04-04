Mehmet Öz Kimdir?





Mehmet Öz'ün babası Prof. Öz 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi. Mehmet Öz'ün yanı sıra Seval ve Nazlım diye iki kız çocuğu daha var.





Prof. Mustafa Öz, 3 Ekim 1925 tarihinde Konya'nın Bozkır ilçesinde doğdu. Devlet parasız yatılı okullarında okuyarak 1950 yılında İstanbul Üniversite Tıp Fakültesini de burslu bitirdi, daha sonra Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Prof. Öz, yüksek ihtisasını Cleveland‘da Doctor’s Hospital’da yaptı, 1959'da genel cerrah ünvanını aldı. Amerika'da 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü.