ATA AÖF sınavı saat kaçta? 2025 ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF ara (vize) sınavları başlıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) tarafından 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak vize sınavları için giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açılmıştı. Sınava katılacak olan öğrenciler, giriş belgeleri ile sınav hakkındaki detayları araştırmaya devam ediyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ATA AÖF sınavlarında ilk oturum saat 09.30'da başlayacak. Üç oturumda gerçekleşecek ATA AÖF vize sınavlarında dört yanlış bir doğruyu götürecek.





ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

05-06 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan ATA AÖF Ara (Vize) Sınav Giriş Belgesi erişime açıldı. Adaylar, Sayfada yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgelerine erişebilecek. Ayrıca belgeler ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alınabilecek.

Not: Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz binaların adres bilgilerini içeren karekodlar bulunmaktadır. Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav yerinize kolayca ulaşabilirsiniz.





ATA AÖF VİZE SINAVI BİLGİLENDİRMESİ

Ara (Vize) Sınavı 05-06 Nisan 2025 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacaktır. Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Sınav giriş belgenize aynı zamanda ÖYS, ATA-AOF Hibrit ve ATAAOF OYS uygulamalarından da ulaşabilirsiniz. Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez.

Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70’tir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.

Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.

FOTOĞRAFLI ve ONAYLI KİMLİK BELGESİ: T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesidir.

Ayrıca;

· Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

· Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

· Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

· Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

· Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

· Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgelerdir.

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” bulunan öğrenciler sınava alınabilir.

Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz.

Sınavınızda cevap kâğıdınızda bulunan kitapçık türlerini kodlamayı unutmanız veya hatalı kodlamanız durumunda sınavınız değerlendirmeye alınmayacak, notlarınız sıfır sayılacaktır.

Cevap kâğıdınızda doldurmanız gereken yerlerin dışında herhangi bir işaretleme yapmayınız!



