44 ilde 552 arsa satıyor: TOKİ 552 arsa satışı ne zaman yapılacak, arsaların niteliği nedir?

Yatırım yapmak isteyenler için dikkat çeken bir fırsat sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde toplam 552 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. İki gün sürecek müzayedede; konut, ticaret, sanayi, sağlık, eğitim, tarım ve turizm gibi pek çok alanda değerlendirilebilecek nitelikte arsalar yer alacak. Ayrıca sosyal-kültürel tesis alanları ve plansız arsalar da satış kapsamında olacak. Satışlarda yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkânı sunulurken, peşin ödeme yapanlara yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki, açık artırmalar hangi tarihlerde yapılacak? Başvuru ve katılım şartları neler?

TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık artırmalar, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

Muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan toplam 3 milyon 976 bin 625 m2 büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir,Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 552 arsa, açık artırmayla satılacak.

TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?