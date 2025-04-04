Tarım ve Orman Bakanlığı, 8 bin 500 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar' atölye çalışmasında alım ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Kadro dağılımı ve branşlar hakkında da bilgi veren Bakan Yumaklı'nın açıklamaları başvuruda bulunmak isteyenler tarafından mercek altına laındı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

TARIM ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda ekiplere katılacağını belirtti.

Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

Tarım Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, önümüzdeki günlerde kılavuz ile birlikte yayımlanacak.







