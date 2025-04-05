LGS BAŞVURU EKRANI 2025: LGS son başvuru tarihi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, başvurular geçtiğimiz günlerde e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Sınava katılmak isteyen 8. sınıf öğrencilerinin, belirlenen tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Haziran ayında yapılacak sınav öncesinde öğrenciler ve veliler, “LGS son başvuru tarihi ne zaman?” ve “LGS’ye kaç gün kaldı?” sorularına yanıt arıyor. İşte, LGS sürecine dair merak edilen tüm detaylar...

LGS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

LGS başvuruları 11 Nisan'da sona erecekti. MEB tarafından alınan karar göre başvurular 16 Nisan'a uzatıldı.

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

15 Haziran'da uygulanacak LGS sınavına bugün itibari ile 40 gün kaldı.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS başvuruları https://eokul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Kullanıcı Adı, Şifre ve ekranda çıkan rakamların girilmesinin ardından sisteme giriş yapılacak. Başvuru işlemleri e-Okul sistemine giriş yapıldıktan sonra yapılabilecek.

Öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik edecek okul müdürlükleri, öğrencilerin sınav başvurularını 17 Nisan saat 17.00'ye kadar onaylayacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.

Sınavda, her alan için 8. sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

Giriş belgeleri 4 Haziran'da açıklanacak

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

15 Haziran'da yapılacak sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başlayacak.

Bu oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.