2025-ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES sınavı hakkında merak edilenler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES), 2025 yılında üç oturum halinde gerçekleştirileceğini açıkladı. İlk oturum olan 2025-ALES/1, 6 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak. Sınavın saat kaçta başlayacağı ve süresiyle ilgili detaylar henüz resmi olarak açıklanmadı.

ALES SAATİ VE SÜRESİ

Saat 10.15'te başlayacak sınavda 100 soru sorulacak ve adaylara sorular için 150 dakika süre verilecek. Adaylar sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunundan ayrılamazlar.

ALES SAAT KAÇTA BİTECEK?

Sınavda adaylara 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacağını, 150 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adayların 30 dakika ilave süre kullanabileceğini bildirdi. ALES/1 oturumu 12.45'te tamamlanacak.

İL İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.