Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? ZTK yarı final fikstürü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı, yarı finale yükselen takımlar netleşti. Tek maç eleme usulüyle oynanan mücadelelerde rakiplerini mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe, adlarını yarı finale yazdırdı. Kupada şampiyonluk yolunda heyecan giderek artarken, yarı final eşleşmeleri merakla bekleniyor.
Yarı finalde Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaları kazanacak ekipler, adını finale yazdıracak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, 22, 23 veya 24 Nisan'da oynanacak.
#Ziraat Türkiye Kupası
#Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
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