Değerlerin değersizliği

Değerler bireyler açısından hayatın amacı, toplumun geleceği açısından ise yine toplum tarafından oluşturulan yol haritasıdır. Ancak toplumda yaşatılabildiği ve uygulanabildiği müddetçe. Ülke olarak yaşattığımız hatta varlıklarıyla gurur duyduğumuz çok özel ve güzel değerlerimiz (Felaket anlarında ortaya konulan kardeşlik mücadelesi vb.) olduğu gibi, her geçen gün dejenere olmaya yüz tutmuş ve yara almaya başlayan değerlerimiz de maalesef mevcut. Kitle iletişim araçlarından, medyadan, okuduklarımızdan, gördüklerimizden, bizzat yaşadıklarımızdan anladığımız kadarıyla son 20 yıl içerisinde sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de insanlığın ortak değerleri üzerinde benzer bir çöküşün ve yozlaşmanın ivme kazandığı bilinmektedir. Kendi iç dinamiklerimiz açısından meseleyi ele aldığımızda gelecek adına kaygılanmamanın yersiz ve sorumsuzluk olduğu ifade edilebilir. Her geçen gün önce insanımıza ve oradan da topluma daha fazla enfekte olmaya başlayan başıboşluk, umursamazlık, bencillik, canilik, arsızlık, saygısızlık, hadsizlik, hukuksuzluk vb. şeklindeki uzayıp giden sayısız “lıklı” olumsuz nitelik ve sıfatların; siyasetten medyaya, sanattan kültüre, spordan bilime kadar toplumun her kesimini kuşattığı aşikardır. İzlediğimiz dizi senaryolarında, yemek yediğimiz restoranlarda, haber programlarında, çalıştığımız kurumlarda, nefes aldığımız parklarda tüm bu değer travmalarına her geçen gün bir yenisini ekleyerek hayata tutunmaya çalışan bir nesil olduğunu görüyoruz.