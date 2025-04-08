Son günlerin popüler sosyal medya filtresi ‘Studio Ghibli’ ile ilgili detaylar merak ediliyor. Birçok ünlü isim ve siyasetçinin de akıma dahil olması ile merak uyandıran Ghibli uygulaması el çizimi animasyonları ve detaylı atmosferleriyle dünya çapında tanınan bir fotoğraf filtresi uygulamasıdır. Peki, ChatGPT Ghibli Studio fotoğraf filtresi nasıl yapılır? Ghibli anime karakter uygulaması ücretli mi, ücretsiz mi? ChatGPT ile Ghibli tarzı görsel nasıl oluşturulur? İşte ayrıntılı bilgiler...

1 /7 Yapay zeka destekli araçların etkisiyle Studio Ghibli tarzı görseller büyük bir popülerlik kazandı. Özellikle ChatGPT'nin görsel üretim özelliği, kullanıcıların kendi fotoğraflarını veya sahnelerini Ghibli'nin ikonik estetiğiyle dönüştürmelerine olanak tanıyor.

2 /7 ChatGPT Ghibli Studio fotoğraf filtresi nasıl yapılır?

ChatGPT'nin görsel üretim aracı sayesinde, kullanıcılar oldukça kolay bir şekilde Ghibli tarzında görseller oluşturabiliyor. İşte adım adım yapılması gerekenler:

Görsel Yükleme: İlk olarak, dönüştürmek istediğiniz görseli platforma yükleyin. Bu, bir selfie, manzara ya da istediğiniz herhangi bir fotoğraf olabilir.

3 /7 Komut Verme: Fotoğraf yüklendikten sonra, "Bu görseli Studio Ghibli tarzında yorumla" gibi basit bir komut verin. Bu komut, yapay zekanın görseli istediğiniz estetiğe dönüştürmesini sağlayacak.

4 /7 Detaylandırma: Görselinize daha fazla özgünlük katmak isterseniz, renk paleti, arka plan veya karakter detayları hakkında ek açıklamalar yapabilirsiniz. Örneğin, "daha pastel tonlar kullan" veya "arka planda yeşil orman olsun" gibi yönlendirmelerle, elde edeceğiniz sonuç daha da kişiselleştirilebilir.

5 /7 Ghibli Filtresi Nedir?

"ChatGPT Ghibli filtresi", Studio Ghibli'nin anime tarzını ve benzersiz estetiğini taklit eden görsel veya stil filtresi olarak tanımlanabilir. Bu filtre yapay zeka aracılığıyla bir fotoğrafın, Ghibli'nin karakteristik özelliklerine uygun şekilde yeniden tasarlanmasını sağlar. Yumuşak renk geçişleri, büyüleyici doğa sahneleri ve karakter tasarımlarındaki ince detaylar, Ghibli filtresiyle kullanıcıların görsellerine entegre edilir.

6 /7 Bahçeli Stüdyo ‘Ghibli’deki ilk siyasetçi oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de son günlerin popüler sosyal medya filtresi ‘Studio Ghibli’de yer aldı. Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz tarafından filtreden geçirilerek yayınlanan fotoğrafı büyük ilgi gördü.