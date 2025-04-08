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TOKİ Adana Sarıçam sosyal konutlar teslim ediliyor

TOKİ Adana Sarıçam sosyal konutlar teslim ediliyor

13:448/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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TOKİ Adana sosyal konut teslim tarihi
TOKİ Adana sosyal konut teslim tarihi

TOKİ, Adana Sarıçam'daki 140 sosyal konutun teslimine başladı. Dinlenme, spor, çocuk oyun alanlarının bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adana Sarıçam Göztepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 1.106 konuttan, 140 sosyal konut teslimata hazır hale geldi.

TOKİ Adana Sarıçam sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Konutlar, 07 – 11 Nisan 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde Projenin müşavir firması olan “Apco Teknik Grup Müh. Ve Müş. A.Ş.” aracılığıyla gerçekleştirilecek. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacak. konut teslimi sırasında;

konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekli.

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopi).

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

KDV tutarının borca yansıtıldığına fatura.


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