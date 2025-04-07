TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yapımı tamamlanan 928 adet sosyal konutun teslimatı başladı. Konut projesi, 1. ve 2. etap olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. İşte TOKİ Diyarbakır sosyal konut teslim tarihleri.

1 /6 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Diyarbakır Kayapınar'da yapımına başlanan 928 adet sosyal konut tamamlandı.

2 /6 TOKİ Diyarbakır Kayapınar sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? Diyarbakır Kayapınar’da tamamlanan konutlar, 24 Mart – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.

3 /6 Diyarbakır Kayapınar 1. Etap konut projesi 2+1 nitelikli 213 daire ve 3+1 nitelikli 120 daireden oluşuyor.

4 /6 2. Etap konut projesinde ise 2+1 nitelikli 403 daire ve 3+1 nitelikli 192 daire bulunuyor.

5 /6 Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.