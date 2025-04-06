Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 44 ilde 552 arsa açık artırmayla satışa sunulacak. Peki, TOKİ arsa satışı açık artırma tarihleri ne zaman? TOKİ arsa satışı olan iller hangileri, ödeme planı nasıl? İşte il il satışa sunulacak arsalar listesi;
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 44 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 552 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. İşte TOKİ'nin 44 ilde satışa çıkartacağı arsaların satış tarihleri ve detayları...
TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ
Açık artırma, 16 Nisan Çarşamba 10.30 ve 17 Nisan Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek.
44 İLDE 552 ARSA SATIŞA ÇIKIYOR
TOKİ'den paylaşılan bilgilere göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan, toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan yaklaşık 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki 552 arsa satılacak.
TOKİ ARSA SATAŞI AÇIK ARTIRMAYA NASIL TEKLİF VERİLECEK?
İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek. Satışa sunulan arsalar arasında Adana Çukurova'da özel sağlık tesisi, Ankara Etimesgut'ta konut, özel sağlık tesisi, Yenimahalle'de küçük sanayi, Antalya'da turizm-ticaret, Aydın Didim'de turizm tercihli konut, İstanbul Başakşehir'de konut, ticaret ile İzmir Aliağa'da sanayi ve depolama alanları yer alıyor.
TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek. Ayrıca, arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.
İL İL SATIŞA SUNULACAK ARSALAR VE İMAR DURUMLARI
Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
TEMİNAT YATIRMAK İÇİN:
Açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM'in Halk Bankası A.Ş. Halkalı Şubesi nezdindeki (TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02) IBAN no.lu hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere katılım teminatı yatırması gerekmektedir.
%25 Peşin - 48 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla %12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla %25 olarak uygulanacaktır.
%40 Peşin - 36 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla %7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla %15 olarak uygulanacaktır.
Vadeli Satışlarda, Peşin ödemede %15 indirim uygulanacaktır.