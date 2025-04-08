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Benzin ve motorinde indirim yolda! 8 Nisan 2025 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?

Benzin ve motorinde indirim yolda! 8 Nisan 2025 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?

08:398/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları Brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Trump'ın başlattığı tarife savaşlarının etkisiyle petrol fiyatları sert düştü. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Otogaz grubunda 82 kuruş indirim bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 8 Nisan 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında -benzin, motorin, lpg, mazot fiyatlarında- indirim ya da zam var mı? 7 Nisan akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? 

Benzine indirim yapılacak mı?

Sektör temsilcileri, mevcut tarifeler üzerinden motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılmasının beklendiğini aktardı. Benzinde beklenen indirim 2,5 lira seviyesinde.


Otogaza ise yarından itibaren indirim yapılması bekleniyor. İndirimin litre başına 82 kuruş olacağı öne sürülüyor.

 8 Nisan 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları


İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 46.75 TL

Motorin litre fiyatı: 46.85 TL

LPG litre fiyatı: 28.39 TL




İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 46.60 TL

Motorin litre fiyatı: 46.73 TL

LPG litre fiyatı: 27.79 TL



Ankara akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 47.32 TL

Motorin litre fiyatı: 47.59 TL

LPG litre fiyatı: 28.29 TL



İzmir akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 47.68 TL

Motorin litre fiyatı: 47.95 TL

LPG litre fiyatı: 28.24 TL



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