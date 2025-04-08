Green Card başvuru sonuçları, Amerika'da süresiz oturma izni sağlayan Yeşil Kart başvurusu yapanların gündeminde. 2026 yılı için başvurular 8 Kasım'da tamamlanmıştı. Peki Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte ABD Yeşil Kart başvuru sonucu DV Lottery sorgulama ekranı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin her sene Ekim-Kasım ayları arasında gerçekleştirdiği Green Card başvurularınn sonuçları açıklanıyor. Tüm katılımcıların heyecanla beklediği DV2026 sonuçlarını ABD göçmenlik bürosu resmi web sayfasından confirmation numaranız ile kontrol edebilirsiniz. Her sene tüm dünyadan 55 bin kişinin seçildiği DV çekiliş sonuçlarına göre adı açıklanan kişiler, ABD vatandaşı olmaya hak kazanacaktır.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Geçtiğimiz yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasınsa tamamlanması bekleniyor.
GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden görüntülenebilecek. Teyit numarası kullanarak sonuçlar öğrenilebilecek.
GREEN CARD MÜLAKAT TARİHLERİ
Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları açıklanan tarihler arasında gerçekleştirilecek.
GREEN CARD ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?
Bütün başvurular Kentucky Consular Center’da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor.
Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.
Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor.
Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor.
Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor. Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.
GREEN CARD NEDİR?
Green Card (Yeşil Kart), ABD hükümeti tarafından gerekli şartları yerine getiren kişilere verilen ve size bir Amerikan vatandaşı gibi yaşama imkanı sunan göçmen vizesidir. Green Card başvurusu kabul edilip onaylandıktan sonra Amerika’da yaşayabilir, eğitim görebilir ve çalışabilirsiniz. Özetle bu karta sahip olan kişiler ABD'de uzun vadeli yaşam, çalışma ve eğitim fırsatlarına sahip olurlar.
ABD GREEN CARD NASIL ALINIR, HANGİ YOLLARLA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
ABD Green Card başvurusu genel olarak üç şekilde yapılabilmektedir.
AKRABA YOLUYLA GREEN CARD BAŞVURUSU
Ebeveynler ve Kardeşler - Çocukları ya da kardeşi ABD vatandaşı olan ebeveynler
Eş ve Çocuklar - Eşi ABD vatandaşı ya da Green Card sahibi kişiler
Nişanlılar - 90 gün içinde ABD vatandaşı ile evlenecek olan nişanlı kişiler
Evlilik Yoluyla - ABD vatandaşı ya da Green Card sahibi ile evlenecek kişiler.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurunun yapıldığı sürede ABD’de bulunup bulunmadığınıza göre ve akrabalık derecenize göre başvuru süreci ve aşamaları değişkenlik gösterebilir. Genel olarak süreç, size sponsor olan kişinin USCIS’e başvuru formunu göndermesi, başvurunun değerlendirilmesi ve onaylanması durumunda Green Card alacak kişiyle mülakat yapılması ile devam eder.
Eğer halihazırda ABD’de değilseniz süreç konsolosluk üzerinden yürütülür. ABD’ye seyahat edebilmeniz için Göçmen Vizesi verilir ve ABD’ye geldiğinizde genel olarak 45 gün içinde Green Card’ınız size posta ile gönderilir.
Eğer başvuru sürecinde ABD’de iseniz mülakat yapıldıktan ve onaylandıktan sonra kısa bir sürede Yeşil Kart’ınız size gönderilir.