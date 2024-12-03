2025 yılına kısa bir zaman kala dini günler takvimi sorgulanmaya başlandı. Kurban Bayramı tarihlerini merak eden birçok kişi için, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 dini günler takvimi yayımlandı. Peki Kurban Bayramı ne zaman 2025? Kurban Bayramı tatili kaç gün tatil olacak? İşte, 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.
2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.
Kurban Bayramı tatili, 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi günlerini kapsayacak. Bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte toplamda 4 gün olacak.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından, teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir? sorularına şu yanıt verildi:
Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).